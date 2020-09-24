ضـبط منتحـل صفـة ضـابط بجهاز مكافحة الإرهاب في واسط

2020/09/24 | 16:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل ضبطها بالجرم المشهود مُتَّهماً ينتحل صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة واسط، فيما أشارت إلى عرضه على الجهات القضائيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات للهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبِّسٍ بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب؛ لتسهيل تغيير استعمال قطعة أرضٍ في بلديَّة واسط.

الدائرة أفادت بأنَّ التحرّيات و التحقيقات الأوليَّة وجمع المعلومات، التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قادت إلى استغلال المُتَّهم عنوانه الوظيفيّ؛ لانتحال صفة ضابطٍ في الجهاز، فضلاً عن انتحاله سابقاً صفة ضابطٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة.

وأكَّدت الدائرة أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، مع مراعاة المعايير القانونيَّة والإنسانيَّة كافة خلال تنفيذ العمليَّة، إذ تمَّ عرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة على السيّد قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفه، وعرضه على السيد القاضي المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة.

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