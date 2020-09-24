النفط تكشف عن كمية الصادرات والايرادات لشهر آب الماضي

2020/09/24 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (24 ايلول 2020)، "فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 80 مليونا و494 الف و536 برميل ثمانون مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الفا وخمسمائة وستة وثلاثون برميلا، بإيرادات بلغت 3 مليار و492 مليونا و 164 الف دولار ثلاث مليارات واربعمائة واثنان وتسعون مليوناً ومائة واربعة وستون الف دولار.

واضاف جهاد ، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 77 مليونا و505 الف و 136 برميل ، بإيرادات بلغت 3 مليار و359 مليونا و 181 الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و989 الف و400 برميلا ، بايرادات بلغت 132 مليونا و983 الف و280 دولارا.

وأوضح جهاد، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43,384 دولارا، مشيرا إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 29 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وبين أن كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر تموز الماضي بلغ كإيراد كلي اكثر من 89 مليون و711 الف و782دولار.

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