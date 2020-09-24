الرشيد يعلن عن تغيير شروط منح سلفة الزواج

2020/09/24 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصرف الرشيد، الخميس، تمديد المدة المقررة لعقد الزواج الى "سنة وستة اشهر" للراغبين بالاستفادة من سلفة الزواج، البالغة 10 ملايين دينار.

وذكر المصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 ايلول 2020)، انه وجه "بزيادة المدة المقررة لعقد الزواج التي كان معمول بها سابقا (سنة وشهرين) وتمديدها الى (سنة وستة اشهر)، اعتبارا من تاريخ عقد الزواج والعقود التي تمت قبل الشهر الثالث من عام 2020".

واضاف، ان "مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف وجه، بمنحهم تلك الفترة لظروف جائحة كورونا وغلق بعض فروع المصرف اثناء حظر التجوال واتاحة الفرصة للراغبين الاستفادة من تلك السلفة".

وكان المصرف قد اعلن في وقت سابق منح سلفة عشرة ملايين دينار لكافة الموظفين بغض النظر عن شرط التوطين.

ا.ح

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