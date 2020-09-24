اولها العراق… حدث جوي سيشمل جميع بلدان العالم مطلع الشهر المقبل ويحمل معه تطورات

2020/09/24 | 16:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشير التوقعات الجوية اليوم الخميس 24-9-2020، إلى انتهاء موسم الحر في العراق وهطول أمطار في وقت قريب.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي على صفحته بموقع (فيس بوك) إنه “اعتباراً من اليوم انتهت موجة الحر وسيكون هناك اعتدال في الأجواء بشهر تشرين الأول المقبل فيما تبدأ برودة الطقس معلنةً قدوم الشتاء في منتصف تشرين الثاني المقبل”.

وأشار إلى ان “تحديثات الصباح لاتزال مبشرة في الاسبوع الاول من تشرين الأول المقبل مع نزول حوض علوي بارد وامتداد خفيف للرطوبة المدارية تتشكل إثر ذلك حالة من عدم الاستقرار الجوي وفرص لتساقط زخات من الامطار المصحوبة بالبرق والرعد، والمناطق الجنوبية والشمالية هي الاوفر حظا حسب اخر تحديث”.

وبين إن “تحديثات الطقس تشير إلى اتفاق شبه تام بين النماذج العالمية عن اولى الحالات الممطرة خلال الموسم والتي يتوقع ان تؤثر على العراق في الاسبوع الاول من تشرين الأول المقبل”.

ومن جانب اخر، يتفق المتنبئ الجوي صادق عطية، بنزول شبه قطبي ضعيف على الشام وشمال الجزيرة بداية اكتوبر ينتج عنه هطول زخات رعدية متفرقة في مناطق من العراق والكويت والشام والاردن وشمال السعودية.

نزول شبه قطبي ضعيف على الشام وشمال الجزيرة بداية اكتوبر ينتج عنه هطول زخات رعدية متفرقة في مناطق من #العراق و #الكويت والشام و #الاردن و #شمال #السعودية .مع نزول قطبي اطلشي على دول المغرب العربي في الثلث الاول من اكتوبر يعيق تقدمه امتداد المرتفع الاطلسي المتمركز وسط المحيط .



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— صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) September 24, 2020

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