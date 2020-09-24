رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد (صور)

2020/09/24 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد عدة سفراء كل من بولندا مارجن كوبياك، وهولندا مايكل رينتينر، والفاتيكان ميتيا ليسكوفار.



وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه (24 أيلول 2020)، أن "العراق يدعم تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان، والتكاتف في مواجهة التحديات العالمية المختلفة".

وأشار صالح إلى أن "التعاون الدولي والإقليمي المشترك من شأنه بثّ روح التعايش السلمي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار".

وعبّر رئيس الجمهورية، عن "أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جهتهم، قدم السفراء "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة".

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