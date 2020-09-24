2020/09/24 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى ..

نظم اهالي اكبر احياء خان بني سعد في ديالى، الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية.

ونقل مراسل /المعلومة/ عن احد المتظاهرين إن “اهالي الانتصار اكبر احياء ناحية بني سعد(10كم جنوب غرب بعقوبة) نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية وخاصة اكساء الطرق الداخلية”.

واضاف، ان “الانتصار رغم كثافتها السكانية العالية الا انها تعاني من الاهمال وتتحول شوارعها الى ماساة في موسم الشتاء بسبب عدم اكساء الازقة رغم النداءت المتكررة”، معتبرا أن “الوقفة الاحتجاجية هي رسالة مشروعة للجهات الحكومية بضرورة الانتباه لملف الانتصار والسعي لدعم جهود الاعمار والخدمات”.

وتشهد مناطق عدة من ديالى تكرار لمسلسل التظاهرات السلمية بين فترة واخرى بسبب سوء الخدمات الأساسية.



انتهى25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات في اكبر احياء” خان بني سعد” بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات في اكبر احياء” خان بني سعد” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).