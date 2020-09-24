سلة الكهرباء تعزز صفوفها بضم لاعب من الميناء

2020/09/24 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الكهرباء، ضم لاعب من صفوف فريق الميناء لتعزيز صفوف الفريق السلوي في الموسم المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الكهرباء تصب جهودها على تدعيم فريق كرة السلة ليكون منافساً صعباً في الموسم المقبل”.

وأوضح ان “إدارة النادي وقعت مع اللاعب محمد ضياء، الذي وقع على كشوفات النادي قادماً من نادي الميناء لتمثيل الفريق (السلوي) الموسم المقبل 2020-2021”.

يذكر ان الدوري السلوي سينطلق في الأول من تشرين الثاني المقبل.



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