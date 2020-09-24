الإرتقاء بالفعل القرائي عند المتعلم في السلك الإبتدائي - محمد بقوح

2020/09/24 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بقوح للارتقاء بالفعل القرائي عند المتعلم في السلك الابتدائيتمهيديقوم هذا التصور على أساس أولي يعتبر ما يسمى ب "تحدي القراءة" نتيجة هامة ، و في نفس الوقت ، مدخلا ضروريا لمسلسل من الأعمال و الإجراءات النظرية و الميدانية ، سواء على مستوى فضاء المدرسة ومحيطها المباشر ، أو على مستوى دينامية الحقل المجتمعي ، وليس سببا مدرسيا بسيطا يعمل لصالح دعم التعلمات القرائية للمتعلم فقط.



وبالتالي ، فدعم القر ......





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