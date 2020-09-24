بايرادات اكثر من 3 مليارات دولار ..الاعلان عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر آب الماضي

2020/09/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) .وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (80) مليوناً و(494) الفا و(536) برميلا ( ثمانون مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الفا وخمسمائة وستة وثلاثون برميلا )، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(492 ) مليونا و (164) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة واثنان وتسعون مليوناً ومائة واربعة وستون الف دولار).وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (77) مليونا و(505) الاف و (136) برميلا ، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(359 ) مليونا و (181) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(989) الف و(400) برميلا ، بايرادات بلغت (132) مليونا و(983) الف و(280) دولارا.واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (43,384) دولاراً.واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.يذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر تموز الماضي بلغ كايراد كلي اكثر من (89) مليون و(711) الف و(782)دولار ./انتهى3

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