رئيس الجمهورية: العراق يدعم تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي

2020/09/24 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 24 أيلول 2020 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق، لكل من دول بولندا مارجن كوبياك، وهولندا مايكل رينتينر، والفاتيكان ميتيا ليسكوفار.

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق يدعم تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان، والتكاتف في مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

وأشار الدكتور برهم صالح الى أن التعاون الدولي والإقليمي المشترك من شأنه بثّ روح التعايش السلمي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق امام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار.

وعبّر السيد الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.

من جانبهم، قدم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية‌

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