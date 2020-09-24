 النزاهـة توضح تفاصيل ضـبط منتحـل صفـة ضـابط بجهاز مكافحة الإرهاب في واسط

2020/09/24 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل ضبطها بالجرم المشهود مُتَّهماً ينتحل صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة واسط، فيما أشارت إلى عرضه على الجهات القضائيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ”، مشيرة إلى “تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبِّسٍ بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب، لتسهيل تغيير استعمال قطعة أرضٍ في بلديَّة واسط”.

واضافت الدائرة، “أنَّ التحرّيات والتحقيقات الأوليَّة وجمع المعلومات، التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قادت إلى استغلال المُتَّهم عنوانه الوظيفيّ، لانتحال صفة ضابطٍ في الجهاز، فضلاً عن انتحاله سابقاً صفة ضابطٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة”.

وأكَّدت أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، مع مراعاة المعايير القانونيَّة والإنسانيَّة كافة خلال تنفيذ العمليَّة، إذ تمَّ عرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة على قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفه، وعرضه على القاضي المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة”.

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