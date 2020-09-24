التحالف الدولي: هجمات المجاميع المسلحة غير موجهة لقواتنا وإنما تستهدف العراقيين

2020/09/24 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي أن الهجمات الصاروخية التي تشنها المجاميع المسلحة في العراق ليست موجهة ضد قواته، وإنما تستهدف مواقع القوات الحكومية وتوقع ضحايا في صفوفها.

وأضاف التحالف أن تلك المجاميع تقتل العراقيين وتطلق نيرانها على مواقع حكومية، على الرغم من زعمها أنها تستهدف قوات التحالف الدولي لإجبارها على الخروج من العراق، مشيرا إلى أنهم يستهدفون فقط خمسة بالمئة من القوافل اللوجستية والتي تتبع قوات الأمن في العراق ويقودها مدنيون.

وجدد التحالف تأكيده على اتخاذ كافة التدابير للدفاع عن النفس في حماية المعسكرات والقواعد العراقية التي يتواجد فيها، نافيا وجود أي مواقع خاصة به في العراق.

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