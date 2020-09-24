علاوي ينتقد غياب استراتيجية واضحة في آلية انتشار القوات الأمنية

2020/09/24 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إن تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة سينضم آلية انتشار القوات الأمنية.

وحث علاوي في تغريدة له على إيجاد استراتيجية واضحة لانتشار القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي في المدن لتفادي بعض الأحداث الأمنية، مضيفا أن بعض القوات يجب أن لا تختص بمهام فرض الأمن وتطبيق القانون، وفقا لقوله.

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