وزارة النفط تعلن عن صادراتها وايراداتها في شهر آب الماضي

2020/09/24 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن كمية الصادرات والايرادات من النفط الخام لشهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “كمية الصادرات لشهر آب الماضي من النفط الخام بلغت (80) مليوناً و(494) ألفا و(536) برميلاً”.

وأضافت الوزارة أن “إيرادات آب الماضي بلغت (3) مليارات و(492) مليوناً و(164) ألف دولار”.

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