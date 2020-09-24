الاتفاق مع مصرفين كوري وفرنسي.. تطورات مهمة بمشروع قطار بغداد المعلق

2020/09/24 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب جاسم البخاتي، الخميس، عن تطور مهم في تنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد.

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