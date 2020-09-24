اصابة نجم كرة قدم كبير بفيروس كورونا

2020/09/24 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي اي سي ميلان رسميا، الخميس، إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ميلان بيانا، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (24 ايلول 2020)، أكد من خلاله أنه تم اكتشاف إصابة زلاتان عقب ظهور نتائج المسحات التي خضع لها جميع اللاعبين قبل مباراة الفريق بالدوري الأوروبي.

وسبق أن أثبتت الفحوصات إصابة ليو دوارتي، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، وهو السبب في خضوع جميع اللاعبين لاختبارات جديدة.

وقد تأكد غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام بودو جليمت النرويجي بالمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي.

ويخشى مسؤولو ميلان ظهور العديد من الإصابات الأخرى بين صفوف الفريق حيث يواجه شبح تأجيل المباراة.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على توافر 13 لاعبا على الأقل من أجل خوض اللقاء.

بيان رسمي: زلاتان إبراهيموفيتشجاءت نتيجة اختبار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفتش إصابته بكوفيد- 19، بعد خضوعه لمسحة اختبار ثانية قبل مباراة الليلة أمام بودو جليمت.https://t.co/ZLCyU1H1me #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/yYJgB8kTQn

— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 24, 2020

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