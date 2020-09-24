2020/09/24 | 17:19 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 سبتمبر 2020 | 05:02 مساءً | عدد القراءات : 18

ديالى..



وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات في اكبر احياء” خان بني سعد”

نظم اهالي اكبر احياء خان بني سعد في ديالى، الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية.

وقال مصدر محلي إن “اهالي الانتصار اكبر احياء ناحية بني سعد(10كم جنوب غرب بعقوبة) نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية وخاصة اكساء الطرق الداخلية”.

واضاف، ان “الانتصار رغم كثافتها السكانية العالية الا انها تعاني من الاهمال وتتحول شوارعها الى ماساة في موسم الشتاء بسبب عدم اكساء الازقة رغم النداءت المتكررة”، معتبرا أن “الوقفة الاحتجاجية هي رسالة مشروعة للجهات الحكومية بضرورة الانتباه لملف الانتصار والسعي لدعم جهود الاعمار والخدمات”.

وتشهد مناطق عدة من ديالى تكرار لمسلسل التظاهرات السلمية بين فترة واخرى بسبب سوء الخدمات الأساسية.

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