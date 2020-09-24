النزاهة توضح تفاصيل اعتقال ’ضابط وهمي’ في جهاز مكافحة الإرهاب

2020/09/24 | 17:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، تفاصيل ضبط متهم بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة واسط. وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 أيلول 2020)، أن "عملية الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مشيرة ألى "تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبِّسٍ بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب؛ لتسهيل تغيير استعمال قطعة أرضٍ في بلديَّة واسط".

وأوضحت، أنَّ "التحرّيات و التحقيقات الأوليَّة وجمع المعلومات، التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قادت إلى استغلال المُتَّهم عنوانه الوظيفيّ؛ لانتحال صفة ضابطٍ في الجهاز، فضلاً عن انتحاله سابقاً صفة ضابطٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة".

وأكَّدت الدائرة أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، مع مراعاة المعايير القانونيَّة والإنسانيَّة كافة خلال تنفيذ العمليَّة، إذ تمَّ عرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة على السيّد قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفه، وعرضه على السيد القاضي المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة".

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