القانونية النيابية: لا يوجد اتفاق نهائي على الية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/24 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على الية توزيع الدوائر الانتخابية، فيما بينت ان مجلس النواب لديه ثلاثة سيناريوهات لحسم الملف.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب لديه ثلاثة سيناريوهات لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية الاول هو تقسيم المحافظة الى ثلاثة او خمسة دوائر والاخر من خمسة الى ثمانية دوائر وهذا يسمى الدوائر الوسطى”، لافتا الى ان “السيناريو الاخير هو الارجاع للدائرة الانتخابية الواحدة”.

واضاف ان “الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على اي مقترح حتى الان”، مبينا ان “مجلس النواب سيذهب نحو التصويت على المقترحات ويمرر الذي يحصل على اغلبية الاصوات”.

واكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ,اليوم الخميس , ان جلسة السبت المقبل ستشهد حسم قانون الانتخابات والتصويت على الفقرة رابعا من المادة الخامسة عشر باعتماد الدوائر المتوسطة لكونه الحل الأقرب للجميع , مشيرا الى ان النظام البايومتري سيتم اعتماده في القانون الجديد.



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