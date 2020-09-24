بالصور... مصرع واصابة 8 اشخاص في حادث سير مروع

2020/09/24 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 4 اشخاص مصرعهم وجرح 4 اخرين بجروح متفاوتة في حادث سير مروع على طريق السليمانية-طاسلوجة.

وقالت مديرية مرور السليمانية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان 4 اشخاص لقيوا حتفهم وجرح 4 آخرين في حادث سير مروع على طريق السليمانية-طاسلوجة.

واضافت: ان الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة لسيارة نوع (سينترا - خصوصي) وفقدانها السيطرة وخروجها عن مسار الطريق واصطدامها بعمود انارة في الجزرة الوسطية للطريق.

PUKmedia خاص

الصور: برهم محمود‌

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