كليجدار أوغلو: مذكرة اعتقال دميرتاش وسام شرف

2020/09/24 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو اليوم الخميس، إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بمثابة "وسام شرف".

وأصدرت محكمة تركية أمس الأربعاء قرارًا باستمرار اعتقال الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسداغ، استنادا إلى مذكرة اعتقال جديدة اصدرتها النيابة العامة، ليستمر بقائهما في السجن منذ نحو أربع سنوات.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بدأت التحقيقات معهما، وأصدرت أخيرا الدائرة الثانية من محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، قرارًا باستمرار اعتقالهما على ذمة التحقيقات.

كليجدار أوغلو قال خلال مشاركته في برنامج على قناة Halk TV حول مذكرة الادعاء الجديدة الصادرة أمس بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: "دميرتاش سيتقلد كل مذكرات الادعاء هذه كوسام شرف".

وأضاف معلقا على الهجوم الذي شنه دميرتاش على مدعي العموم، قائلا: "من الطبيعي أن يتعرض مدعو العموم للانتقاد، فإن قاموا بإعداد مذكرة الادعاء استجابة للتعليمات أو امتنعوا عن إعداد مذكرة ادعاء لسنوات استجابة لتعليمات البعض فهذا يعني أن العدالة غابت عن هذا البلد".

PUKmedia متابعة

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