2020/09/24 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تقرر توزيع أطباء التدرج من خريجي ٢٠١٥-٢٠١٦ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تقرر توزيع أطباء التدرج من خريجي ٢٠١٥-٢٠١٦) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تقرر توزيع أطباء التدرج من خريجي ٢٠١٥-٢٠١٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).