تركيا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2018 لإنقاذ الليرة

2020/09/24 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة ..

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، اليوم الخميس، وسط مساعي الدولة لوقف تدهور الليرة.

وفي الخطوة غير المتوقعة، رفع المركزي الفائدة بواقع 200 نقطة أساس من 8.25% إلى 10.25%.

يذكر أن الليرة التركية سجلت مستويات قياسية متدنية أمام الدولار واليورو خلال الأيام الماضية.



مع العلم أن الرئيس التركي أردوغان أجبر البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة العام الماضي بحجة دعم الاقتصاد.

وواصلت العملة التركية الهبوط يوم أمس لتسجل مستوى قياسيا متدنيا جديدا قرب 7.7 ليرة مقابل الدولار.

وهبطت الليرة في سلسلة متواصلة لمدة 15 يوما من الأيام السبعة عشر الأخيرة، كما لامست للمرة الأولى مستوى تسع ليرات مقابل اليورو.

وهوت الليرة بأكثر من 22% أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، لتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.

وقال هيثم الجندي كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس إن تركيا في طريقها نحو أزمة بميزان المدفوعات نتيجة السياسات النقدية الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي، وهو ما يعود بها إلى عام 2008 عندما فقدت العملة ثلث قيمتها.



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