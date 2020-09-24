مقترح برلماني يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

2020/09/24 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر برلماني، عن مقترح يتم تداوله حاليا داخل اروقة النقاشات السياسية فيما يتعلق بالصيغة التوافقية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

نص المقترح ..يتم تقسيم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة وتكون كل دائرة بمجموع اربعة مقاعد بضمنها كوتا النساء ذات الكثافة السكانية العالية وتستكمل المقاعد المخصصة للمحافظة في الدائرة الأقل عددًا لتكون الدائرة الأخيرة والتي تكون الأبعد عن مركز المدينة وذات كثافة سكانية اقل… تقسم أصوات ناخبي المحافظة على عدد الدوائر بالتساوي وبحسب مراكز التسجيل المتقاربة لإكمال الدوائر القياسية ذات الأربع مقاعد وتكون مجموع الأصوات المتبقية لصالح الدائرة الانتخابية الأبعد عن مركز المحافظة ..



يكون التصويت للنازحين ومهجري الخارج لصالح الدوائر التي تهجروا منها في المحافظة على الحكومة ومفوضية الانتخابات اجراء كل مايلزم لإكمال التحديث البايومتري ١٠٠٪؜.

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