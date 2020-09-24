مصرع مواطن بحادث سير على طريق حلة-محاويل

2020/09/24 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن مصرع شخص وانقاذ اخر نتيجة حادث سير لثلاث عجلات على طريق حلة-محاويل.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني في بابل انقذت مواطن وانتشلت جثة آخر على إثر اصطدام ثلاثة عجلات في حادث سير على طريق حلة – محاويل”.

واضافت المديرية، ان “مفارز الانقاذ في مركز المحاويل، تمكنت من إخراج المصاب من داخل العجلة وانتشال جثة المتوفي بمهنية عالية وبوقت قياسي بإستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى بعدها تم نقل المصاب إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية له وتسليم المتوفي إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة”.

واوضحت ان “الحادث حدث بسبب السرعة المفرطة”، داعية المواطنين الى “توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والانتباه الشديد أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم”.

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