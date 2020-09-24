الكرسيّ الرسوليّ يرسل سفيره الى العراق

2020/09/24 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الكرسيّ الرسوليّ رئيس الأساقفة المطران متيا ليسكوفار.

وقال حسين في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش التسليم إن “ العراق ينتهج إشادة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس مبدأ تحقيق المصالح المُشترَكة”، مُبيّناً: أنّ “انتهاج قِيَم التعايش، ومدّ جُسُور التفاهم والإخاء، وقبول الآخر ثقافة راسخة لدى الشعب العراقيّ”.

ولفت إلى أنّ “ العراق مُصمّم على تأكيد مبدأ المواطنة، وحُرّية العقيدة التي يتمتع بها جميع المُواطِنين”.



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