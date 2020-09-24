المالية النيابية تدعو لتطبيق “اجراء مهم” لانهاء الترهل الوظيفي في الدولة

2020/09/24 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، بان حسم ملف سلم الرواتب الموحد لموظفي الدولة العراقية سيعالج مشكلة معقدة منذ سنوات طويلة.

وقال كوجر لـ/المعلومة/، ان “سلم الرواتب الموحدة ضرورة قصوى في الدولة العراقية من اجل تحقيق مبدا العدالة والانصاف اعتمادا على محددات ثابتة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية “.

وأضاف، ان “هناك وزارات تعاني من فائض كبير في موظفيها واخرى تعاني من النقص والنقل بينهما صعب ومعقد في ظل الفروقات بالرواتب لكن حسم سلم الرواتب سيعالج ملف الترهل الوظيفي ويعطي مرونة عالية في نقل الموظفين بين الوزارات وفق الحاجة الفعلية لان الرواتب ستكون هي ذاتها دون اي اختلافات”.

وتعاني بعض المؤسسات والوزارات الحكومية من فائض كبير في موظفيها في حين تعاني اخرى من نقص حاد ما خلق ترهل وظيفي في السنوات الماضية زاد مع عدم القدرة على النقل بينها بسبب الفوارق بالرواتب.



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