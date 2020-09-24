الموقف الوبائي: وفاة 45 شخصا وتسجيل 4471 إصابة إضافية بكورونا

2020/09/24 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا انخفاضا ملحوظا بعد يوم من قفزة وبائية.

وسجلت وزارة الصحة إصابة أربعة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعين شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثمئة ألف وسبعة وثلاثين ألفا.

فيما أعلنت الوزارة وفاة خمسة وأربعين شخصا وبهذا يبلغ إجمالي الوفيات في العراق ثمانية آلاف وسبعمئة وتسع وتسعين حالة.

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