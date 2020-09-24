2020/09/24 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت عضو لجنة الصحة النيابية النائب صفاء البندر، الخميس، عن تشكيل لجنة للاشراف على ملف استيراد لقاحات فيروس كورونا.

وقالت البندر لـ /المعلومة/، إن “وزارة الصحة شكلت لجنة من خبراء للاشراف على ملف استيراد لقاحات فيروس كورونا”، مؤكدة بان “هناك اهتمام في هذا الاطار وهي متابعة للمستجدات حيال التجارب التي تحصل الان في بعض الدول والتي وصلت الى مراحل متقدمة في التجارب السريرية”.

واضافت، ان “اي لقاح لفيروس كورونا لايمكن اعتماده رسميا في العراق الا من خلال موافقة منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات بالاضافة الى اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة المعنية بهذا الملف”.

واعتبرت أن “الحل الامثل الان في مواجهة فيروس كورونا هي اعتماد الاطر الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم من اجل تفادي تسجيل المزيد من الاصابات”.

وتسجل وزارة الصحة يوميا معدلات تتراوح من 3-4 الاف اصابة وهي مرتفعة جدا قياسا ببدايات تسجيل الاصابات في البلاد.



انتهى25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تشكل لجنة للاشراف على ملف استيراد لقاح كورونا للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تشكل لجنة للاشراف على ملف استيراد لقاح كورونا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).