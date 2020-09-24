وزيـر الصناعـة يوجـه بإجـراءات جديـدة بشـأن رواتـب الموظفيـن مـن العقـود والأجـور

2020/09/24 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام ناجي السعيدي فنانة تحاكي قضايا العصر برؤية جديدة

الفنانة الدكتورة ابتسام ناجي السعدي احترفت الخزف، من خلال عملها الاكاديمي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل، موهبتها مكنتها من اختزال الأشياء في تطويع الطين وتجسيد التفاصيل، السعيدي حاكت القضايا المعاصرة برؤية جديدة من خلال استخدام التجسيدات في تجميل الواقع.

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