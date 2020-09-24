"جرائم ضد الإنسانية في السودان".. مصرف فرنسي يخضع للتحقيق

2020/09/24 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع المصرف الفرنسي بي إن بي باريبا لتحقيق مؤخرا في فرنسا في قضية "تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في السودان، بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الخميس في تغريدة.

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