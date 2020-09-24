أوباما ينشر رقم هاتفه الشخصي

2020/09/24 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اختبار شكل جديد للتواصل مع المواطنين، ونشر رقم هاتفه على صفحته في” فيسبوك”، ودعا إلى كتابة رسائل SMS له.وذكر أنه يرغب بهذا الشكل معرفة مزاج المواطنين قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.وقال أوباما: “حسنا، لنجرب شيئا جديدا.إذا كنت في الولايات المتحدة، فارسل لي رسالة نصية على رقم […]

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