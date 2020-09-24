الاعلام والاتصالات ترحب بقرار تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات

2020/09/24 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رحبت هيئة الاعلام والاتصالات، وهي الجهة المكلفة بتظيم قطاع الاتصالات ، في بيان لها بقرار البرلمان تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات.وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.وأدناه نص بيان الهيئة :

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