إصابة إبراهيموفيتش بكورونا

2020/09/24 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن نادي ميلان رسميًا، الخميس، إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بفيروس كورونا المستجد.وأصدر ميلان بيانًا، أكد من خلاله أنه تم اكتشاف إصابة زلاتان عقب ظهور نتائج المسحات التي خضع لها جميع اللاعبين قبل مباراة الفريق بالدوري الأوروبي.وسبق أن أثبتت الفحوصات إصابة ليو دوارتي، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، وهو السبب […]

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