لا دولة ولا دولتان مطروح. .. الخيارات المطروحة اما الخضوع والقبول بانتصار المشروع الصهيوني او خيار استمرار النضال الوطني - ابراهيم حجازين

2020/09/24 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين في ظل الدعوات للحوار حول حل الدولة او الدولتين لنا الحق ان نتسائل هل طرحت هذه الخيارات امام الشعب الفلسطيني وقياداته يشكل جاد وبالتالي بقي عليهم الإختيار بينهما ام ان وضع هذه الخيارات على أجندة الحوار لا يخرج عن كونه زراعة الوهم في الوعي العربي والفلسطيني لشراء المزيد من الوقت لتمرير اجندة مسبقة، وهو أسلوب طبق مرات عديدة للإنهماك في حوار لا طائل خلفه، بينما المشروع الحقيقي الذي يطبق هو تصفية قضي ......





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