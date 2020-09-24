المسالة اي اللقومية في المغرب - عذري مازغ

2020/09/24 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ تحديد المسألة كمنطلق : كل مجال جغرافي يسكنه قوم أو أقوام وغالبا تتميز بتنوع ثقافي لغوي و"نمط" اقتصادي معين يميزها عن باقي المناطق الأخرى، فمنطقة الأطلس المتوسط تختلف نوعيا عن منطقة سوس والريف والمناطق الأخرى وإن كان يشترك معها في خاصائص أخرى، هذا التنوع لا يعني تنوعا مستقلا بذاته، فجميع هذه المناطق تعرف اندماجا سكنيا لا يستهان به بشكل يتحول تحديد الهوية من نمطها القبلي القديم إلى نمط حداثي مختلف، ......





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