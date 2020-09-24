الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

2020/09/24 | 18:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع عبر الانترنت في رام الله يوم الثالث من سبتمبر ايلول 2020.صورة من ممثل لوكالات الأنباء.غزة/رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - اتفقت الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وبين حركة حماس.وجددت الفصائل جهود المصالحة بعد توصل إسرائيل إلى اتفاقين لإقامة علاقات ثنائية مع الإمارات والبحرين هذا الشهر.وأثار القرار قلق الفلسطينيين بشدة، ودفع قادتهم إلى السعي لتكوين جبهة موحدة.وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس خلال تصريح من اسطنبول حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال اليومين الماضيين ”هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة شهور“.وأكد جبريل الرجوب المسؤول في حركة فتح الاتفاق وقال إن عباس سيصدر مرسوما بموعد التصويت.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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