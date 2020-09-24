وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تطوير تجربة التعليم الالكتروني

2020/09/24 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب ضرورة تطوير تجربة التعليم الالكتروني .وذكر بيان لوزارة التعليم العالي تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان , الوزير شارك في فعاليات الجلسة الأولى لمجلس الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 2020 /2021 وأكد على ضرورة تطوير تجربة التعليم الإلكتروني”.وأوضح الوزير في كلمته أمام […]

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