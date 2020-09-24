2020/09/24 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تقف عائقا أمام استقرار العراق.

– هيل حول إصلاحات مصطفى الكاظمي: بدأ باستعادة سيادة الدولة العراقية مع الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وضبط السلاح المنفلت بأيدي الميليشيات.

– هيل: الشعب العراقي لديه طموحات بالحكم الديمقراطي لكن الميليشيات تنفذ عمليات اغتيال وعنف طائفي وسرقة لموارد الدولة.

– هيل: الوجود العسكري الأميركي في العراق لمواجهة نفوذ إيران والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

– هيل: العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوما.

– هيل: نطن تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوما لتسديد مستحقات كهرباء.

– هيل: الميليشيات التي تدعمها إيران في العديد من بلدان الشرق الأوسط تنشر الفساد والإرهاب ليس فقط في الدول التي تتواجد فيها ولكن في المنطقة كلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تصريحات وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تصريحات وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).