حكومة اقليم كوردستان ترد على تصريحات لوزير المالية الاتحادي

2020/09/24 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على تصريحات وزير المالية الاتحادي علي علاوي يوم الاربعاء، التي ذكر خلالها أن الإقليم تحول إلى مصدر لتهريب النفط، وسبب الكثير من المشاكل في التزام العراق بنظام الحصص في منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك".

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان، في بيان، ان "حكومة الإقليم تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، مبينة إن "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها، مشيرة الى ان الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة اقليم كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها ".

واوضح البيان، أن "حكومة إقليم كوردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق"، مضيفا ان الحكومة مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".

PUKmedia وزارة الثروات الطبيعية

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