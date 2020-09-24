2020/09/24 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون :"تناول مكملات فيتامين D خلال فصل الشتاء قد يقلل من الإصابة بالإنفلونزا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يؤكدون : نقص فيتامين D يسبب الإصابة بنزلات البرد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يؤكدون : نقص فيتامين D يسبب الإصابة بنزلات البرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).