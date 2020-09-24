4 طائرات حديثة ستدخل ضمن الناقل الوطني العراقي… تفاصيل عن طرازها ووقت انطلاقها

2020/09/24 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت منصة iraqi.airways.airplanes المستقلة والمهتمة بمجال الطيران العراقي، اقتراب العراق من ضم اربع طائرات جديدة وحديثه الى اسطول الناقل الوطني.

وقالت المنصة، على فيسبوك، انه من المؤمل بعد عام من الآن أي بعد دخول الدريملاينر Boeing 787-8 Dreamliner في الخدمة لدى الخطوط الجوية العراقية سيصبح كل ماموجود من هذه الطرازات الأربعة الموضحة في هذه الصورة : Boeing 737 – Boeing 747 / Boeing 777 – Boeing 787.

واضافت: انه ستصبح جميع هذه الطرازات متواجدةً في أسطول الخطوط الجوية العراقية، مشيرة الى انه حاليا الخطوط الجوية العراقية تشغل 13 طائرة من طراز Boeing 737-800 Next Generation ، و طائرتين من طراز Boeing 747-400، و طائرة واحدة من طراز Boeing 777-200LR .

واوضحت المنصة، انه يضاف لما مذكور، 10 طائرات اخرى من طراز Boeing 787-8 Dreamliner.

واكدت، انه من المؤمل دخول الطائرات الاربع الجديدة الخدمة في نهايات العام القادم 2021.

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