الاردن يسجل 549 إصابة جديدة بكورونا منها 544 محلية

2020/09/24 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الأردن، الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة محلية.وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، ألصادر عن رئاسة الوزراء الاردنية : الإصابات والشفاء والفحوصات: – سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي: – (544) حالة محليّة توزّعت كما يلي: – (313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.– (118) حالة في محافظة […]

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