دراسة دولية تقدم نظرة ثاقبة عن الحالة الاقتصادية في العراق اثناء جائحة كورونا

2020/09/24 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أدت الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تقليل ساعات العمل أو إغلاق العديد من المؤسسات العراقية الصغيرة والمتوسطة (SMEs).فمن المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للوباء حادة جداً.ولقياس الخسائر والتحقيق في كيفية تأقلم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع القيود المفروضة على الحركة، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) […]

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