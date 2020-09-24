خنازير “سوبر برية” تثير الهلع في الولايات المتحدة

2020/09/24 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حذرت مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة، من خطر تكاثر أعداد الخنازير البرية في البلاد.

ونقلت Sports Grind Entertainment، يوم أمس الأربعاء، عن الخبراء قولهم، إن أعداد الخنازير البرية تنمو بمعدلات كبيرة.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، يبلغ عدد هذه الخنازير، 6 ملايين رأس على الأقل، ولكن العدد قابل للزيادة في الغابات في المستقبل القريب.



وذكرت الوزارة، أن تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا هي الأكثر عرضة للخطر.

ووفقا للعلماء، انتشرت هذه الخنازير، في السنوات الأخيرة، من 17 ولاية إلى 39 ولاية أمريكية.



وذكروا أن الضرر السنوي الذي تسببه هذه الحيوانات البرية، للقطاع الزراعي، يبلغ 2.5 مليار دولار

ووصف ديل نولت، مدير البرنامج الوطني لتتبع أعداد الخنازير البرية في وزارة الزراعة الأمريكية، الوضع بأنه قنبلة محتملة.

وبحسب الخبراء، فإن المشكلة ناتجة عن حدوث تهجين بين الخنازير الأوروبية البرية، والسلالات الداجنة المحلية.

وأوضح ريان بروك، عالم الأحياء بجامعة ساسكاتشوان، أن هذه الحيوانات الهجينة حصلت على مزايا وراثية عالية، مما أدى إلى ظهور “سوبر خنازير”.



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