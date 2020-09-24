“تفاصيل جديدة” عن تعليق العراق لرحلاته مع ايران بدءاً من 25 ايلول الحالي

2020/09/24 | 18:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكدت وزارة النقل العراقية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران اعتباراً من 25/9/2020 لغاية 9/10/2020 بناءً على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الايرانية الى الجانب العراقي.

وأضافت الوزارة، أن القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات الجمهورية الاسلامية ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية.كما وجددت الوزارة التزامها الكامل بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت مؤخراً تعليق العمل بقرار منح التأشيرات السياحية لعدد من الدول وبضمنها ايران بالتزامن مع زيارة الاربعينية.

ويشار الى ان وثيقة نشرتها “يس عراق” في وقت سابق من اليوم توضح تعليق الرحلات من العراق الى ايران بدءاً من 25 ايلول الجاري.

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