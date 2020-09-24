الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف برئاسة لوكاشنكو لبيلاروسيا

2020/09/24 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع.ونوه بيان عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الخميس إلى “نتائج مزورة” لانتخابات 9 آب/اغسطس وإلى أنه “يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية”.وقال بوريل إن “انتخابات 9 آب/اغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة.الاتحاد الاوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة.بالتالي […]

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