محافظ ذي قار من منزل الناشط سجاد العراقي: مستمرون بعملية تحريره

2020/09/24 | 18:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

زار محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الخميس، منزل الناشط المختطف، سجاد العراقي، فيما أكد استمرار الجهود لتحريره.



وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، أن "محافظ ذي قار، تفقد اليوم منزل الناشط المُختطف سجاد العراقي، والتقى بعائلته، وأكد أن الإدارة المحلية والأجهزة المحلية مستمرة بعملية البحث عن العراقي، وتبذل جهوداً كبيرة لغرض تحريره، وإعادته سالماً".

وأضاف، أن "الحكومة المحلية ترفض أية ممارسات من هذا النوع، ووجهت بفرض خطط شاملة لحماية جميع أبناء المحافظة من التعرض لأي حوادث مشابهة".

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