بيانات وإقالات في المعسكر الموالي لإيران في العراق..

2020/09/24 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات جذرية مفاجئة في مواقف القوى الموالية لطهران في العراق بدأت تطفو على السطح منذ ليل الأربعاء، فيما تؤكد مصادر مطلعة لموقع "الحرة" أن هذا التحرك جاء على خلفية تحذير أميركي برد صارم على الجهات التي تقوم باستهداف مصالحها في البلاد.

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