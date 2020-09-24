دول اوربية تشدد اجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

2020/09/24 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى تشديد القيود “على الفور” في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس في مؤتمر صحافي “على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة” مضيفة “قد تكون هذه فرصتنا […]

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